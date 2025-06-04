Dünyada sadece 900 tane kaldı... Kuşadası'nda ortaya çıktı!

Akdeniz fokunun burada bulunan kıyı mağaralarını yaşam alanı olarak kullandığını belirten Sürücü, "Türkiye, Avrupa Yaban Hayatını Koruma Sözleşmesi (BERN) gibi uluslararası sözleşme hükümlerine göre Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının korunmasına taraf bir ülke. Bu türün yaşam alanı olarak Kuşadası'nı seçmesi de bizim için büyük bir şans. Bu nedenle Kemerönü mevki kesinlikle yapılaşmaya açılmamalıdır" diye konuştu. (DHA)