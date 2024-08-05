Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü

'KÖPEK BALIKLARI, KIYILARA GELEBİLİYOR'

İlk kez böyle bir türle karşılaştığını söyleyen balıkçı İlker Özdemir, "Misinalar balığı boğmuş. Demek ki bu hayvan, bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi, devasa bir balık. Köpek balıkları, kıyılara gelebiliyor. Bunlar, vahşi hayvanlar. Hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm. Plajlara gelip, gelmeyeceğini bilmiyorum ama dikkatli olalım" diye konuştu.