Hepsi Türkiye'de görüntülendi... İşte Türkiye'deki dünyanın en sevilmli misafirleri
Dünyanın en önemli kuş göç rotası üzerindeki Antalya'nın Manavgat ve Serik sahillerinde Türkiye ve yurt dışından 140'a yakın kuş gözlemcisinin katılımıyla düzenlenen Antalya Kuş Gözlem Kampı'nda, 3 günde 130 kuş türü görüntülendi. Etkinliğin bu yılki sürprizi, çok ender bir tür olan keşiş kuyrukkakanı oldu.
İlkbaharla birlikte güney yarım küreden kuşların kuzeye göç yolculuğunda, dünyanın en önemli kuş göç rotalarından olan Antalya sahillerinde Türkiye'nin birçok ilinden kuş gözlemcisi ve bilim insanının katılımıyla Antalya Kuş Gözlem Kampı, bu yıl ikinci kez düzenlendi. Doğa Koruma Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, ikinci yılında uluslararası boyuta taşındı.
Türkiye'nin birçok ilinden kuş gözlemcisinin yanı sıra Almanya, Rusya ve Avusturya'dan 8 gözlemci olmak üzere toplam 140 kuş gözlemcisi, Afrika'dan Akdeniz'i aşıp Türkiye'ye gelen kuşları fotoğrafladı. Üç günde Kıbrıs kuyrukkakanı, sarı başlı kuyruksallayan, kara sırtlı martı, boyun çeviren, uzun bacak, döğüşken kuş, tarla çintesi, dik kuyruklu ötleğen, çıkrıkçın ördeği, küçük kerkenez, ibibik gibi toplam 130 kuş türünü görüntüleyen kuş gözlemcilerini en heyecanlandıran ise çok ender görülebilen keşiş kuyrukkakanı oldu.
Kuş gözlemcileri Gökçe Coşkun, Tamer Yılmaz, Mustafa Erturhan gibi isimlerin katıldığı etkinlikler, Manavgat ilçesindeki Ulualan, Side Titreyengöl, Denizkent sahillerinde, Serik ilçesinde ise Boğazkent sahilindeki kuş cenneti olarak da bilinen bölgede gerçekleşti. Bu sahillerin dünyanın önemli kuş alanları arasında yer aldığını belirten Gökçe Coşkun, "Geçen yıl 80 olan katılımcı sayısı, bu yıl Türkiye'nin birçok ili, Almanya, Rusya ve Avusturya'dan gözlemcilerle 140'a yükseldi" dedi.
Gözlem etkinliğinde en heyecan verici olayın keşiş kuyrukkakanı olduğunu belirten Coşkun, “Çünkü çok ender görülebilen ve en son 3 yıl önce kayıt yapılabilen bir tür. Etkinliğe katılan tüm kuş gözlemcilerinin de büyük ilgisini çekti. Ayrıca çeltikçi sürüleri, kıyı kuşları, çokça cılıbıt dikkat çeken türler oldu. Kıbrıs kuyrukkakanı, sarı başlı kuyruksallayan, kara sırtlı martı, boyun çeviren, uzun bacak, dövüşken kuş, tarla çintesi, dik kuyruklu ötleğen, çıkrıkçın ördeği, küçük kerkenez, ibibik gibi toplam 130 türün görüntü ve fotoğrafları elde edildi" diye konuştu.