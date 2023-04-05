Hepsi Türkiye'de görüntülendi... İşte Türkiye'deki dünyanın en sevilmli misafirleri

Gözlem etkinliğinde en heyecan verici olayın keşiş kuyrukkakanı olduğunu belirten Coşkun, “Çünkü çok ender görülebilen ve en son 3 yıl önce kayıt yapılabilen bir tür. Etkinliğe katılan tüm kuş gözlemcilerinin de büyük ilgisini çekti. Ayrıca çeltikçi sürüleri, kıyı kuşları, çokça cılıbıt dikkat çeken türler oldu. Kıbrıs kuyrukkakanı, sarı başlı kuyruksallayan, kara sırtlı martı, boyun çeviren, uzun bacak, dövüşken kuş, tarla çintesi, dik kuyruklu ötleğen, çıkrıkçın ördeği, küçük kerkenez, ibibik gibi toplam 130 türün görüntü ve fotoğrafları elde edildi" diye konuştu.