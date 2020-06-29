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  3. 29 Haziran 2020 11:44

İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü

İstanbul Boğazı'nın en sevimli misafirleri yunus balıklarının dans edercesine suyun üzerine fırlayıp yüzmeleri havadan görüntülendi. Turkuaza bürünen Boğaz`da yüzen yunusların görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı.

İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü

İstanbul Boğazı'nın en sevimli misafirleri yunus balıklarının dans edercesine suyun üzerine fırlayıp yüzmeleri havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü

Turkuaza bürünen Boğaz`da yüzen yunusların görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı.

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İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Boğaz trafiği büyük ölçüde azaldı.

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İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü

Boğaz`ın sevimli misafirleri yunus balıkları da özgürce turkuaza bürünen Boğaz`da yüzmenin keyfini çıkarttılar.

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