İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü
Zeytinburnu'nda bir marketten cips paketlerini alarak götürdüğü minibüsün üstünde yiyen karga mahallelinin maskotu oldu.
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan marketin, bir karga müdavimi oldu. Market önünde duran cips paketlerini alan karganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Mahallenin maskotu olan karganın cips paketlerini aldıktan sonra, minibüs üzerinde paketi açıp yediği görüldü. Marketi sakin olduğu zaman ziyaret eden karga, mahalle sakinleri ve market sahibinin de yüzünü güldürdü.
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19 yıldır Zeytinburnu’nda esnaf olan Sıtkı Akdin, cipslerinin çalındığını arabanın üstündeki çöpleri görünce fark ettiğini söyledi. Akdin, "Arabanın üstünde cipsler vardı, komşum da gördüğünü söyledi.
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Kameradan baktım, gerçekten karga alıyor. Belki daha önceden de yapıyordu farkında değildim ama gelsin, geldikçe daha arkadaş olacağız" dedi.
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