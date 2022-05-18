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  4. İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü

İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü

Zeytinburnu'nda bir marketten cips paketlerini alarak götürdüğü minibüsün üstünde yiyen karga mahallelinin maskotu oldu.

İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü - Resim: 1

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan marketin, bir karga müdavimi oldu. Market önünde duran cips paketlerini alan karganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü - Resim: 2

Mahallenin maskotu olan karganın cips paketlerini aldıktan sonra, minibüs üzerinde paketi açıp yediği görüldü. Marketi sakin olduğu zaman ziyaret eden karga, mahalle sakinleri ve market sahibinin de yüzünü güldürdü.

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İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü - Resim: 3

19 yıldır Zeytinburnu’nda esnaf olan Sıtkı Akdin, cipslerinin çalındığını arabanın üstündeki çöpleri görünce fark ettiğini söyledi. Akdin, "Arabanın üstünde cipsler vardı, komşum da gördüğünü söyledi.

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İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü - Resim: 4

Kameradan baktım, gerçekten karga alıyor. Belki daha önceden de yapıyordu farkında değildim ama gelsin, geldikçe daha arkadaş olacağız" dedi.

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