Kar kraliçesi, Türkiye'de ilk defa bu kadar net görüntülendi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, vaşağın gündüz ilk defa bu kadar net görüntülendiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarıkamış'ta Anadolu Ajansı tarafından ormanın hayaleti yani vaşak görüntülendi. Bu bizi çok heyecanlandırdı çünkü vaşaklar aslında lakabından da anlaşılacağı gibi 'ormanın hayaleti' olarak geçiyor."