Kızlarının odasına giren adam dehşete kapıldı! Devasa büyüklükte...

EYALATTEN TAŞINMAK İSTİYOR

Girdiği yeri bulan baba, oraları hemen kapattığını hatta mühürlediğini yazdı. Yaşadığı bu korkunç deneyimle beraber eyaletten taşınmak istediğini de yazdı. Paylaşıma binlerce yorum geldi. Bazıları, 'ben olsaydım polisi arardım' derken, bazılarıysa 'o evden koşarak uzaklaşırdım' diyerek korkunç anlar hakkında yorum yaptı.