Kızlarının odasına giren adam dehşete kapıldı! Devasa büyüklükte...
ABD'nin Texas eyalatinde yaşayan bir kişi eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anlar milyonlarca kez görüntülendi. Binlerce de yorum geldi. Devasa boyuttaki kırkayak sebebiyle koltuğunu yakmak istediğini söyleyen ev sahibi, dehşete düştüğü anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Korkunç boyutlarda bir kırkayak eve girdi ve bebek odasındaki koltuğa tırmandı. Bu anları kayda alan ev sahibi, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı dehşet anlarını paylaştığı bir not yazdı. Böceğin nereden girdiğini çözmek için büyük efor harcadığını söyleyen baba, yetkililerle direkt irtibata geçtiğini söyledi.
KIZLARININ ODASINDA YAKALADI
Ev sahibi, karşılaşmadan o kadar korkmuştu ki, odada bulunan koltuğu ve yatağı yakmayı düşündü ve hala ışıkları kapatmaktan korktuğunu belirtti. ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan dehşet verici olayda, ev sahibi kırkayağı kızlarının odasında yakaladı.
EYALATTEN TAŞINMAK İSTİYOR
Girdiği yeri bulan baba, oraları hemen kapattığını hatta mühürlediğini yazdı. Yaşadığı bu korkunç deneyimle beraber eyaletten taşınmak istediğini de yazdı. Paylaşıma binlerce yorum geldi. Bazıları, 'ben olsaydım polisi arardım' derken, bazılarıysa 'o evden koşarak uzaklaşırdım' diyerek korkunç anlar hakkında yorum yaptı.