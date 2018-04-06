Kurtların yetiştirdiği adam: İnsan hayatı mutsuzluk verici
Kurtlarla birlikte büyüyen Marcos Rodríguez Pantoja, insanların yaşadığı hayattan mutsuzluk duyduğunu belirterek, eski hayatını özlediğini ifade etti.
1965 yılında 19 yaşındayken İspanya’nın Sierra Morena dağlarında kurtların yanında bulunan Marcos Rodríguez Pantoja, El Pais gazetesine konuştu.
Hem annesini, hem de babasını kaybettikten sonra 7 yaşındayken yanına verildiği çobanın ölmesi üzerine, 12 yıl boyunca kurtlarla birlikte yaşayan Marcos Rodríguez Pantoja, insanların dünyasından şikâyetçi.
Şimdi 72 yaşında olan adam, kurtlarla yaşamayı özlediğini belirtti. Geri dönmek istese de, artık diğer insanlar gibi koktuğu için bunu yapamayacağını ifade etti. En mutlu anılarının, dişi kurdun kendisini beslediği ve yarasa, geyik ve yılanlarla aynı mağarada uyuduğu zamanlardan kaldığını söyledi.