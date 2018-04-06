Kurtların yetiştirdiği adam: İnsan hayatı mutsuzluk verici

Şimdi 72 yaşında olan adam, kurtlarla yaşamayı özlediğini belirtti. Geri dönmek istese de, artık diğer insanlar gibi koktuğu için bunu yapamayacağını ifade etti. En mutlu anılarının, dişi kurdun kendisini beslediği ve yarasa, geyik ve yılanlarla aynı mağarada uyuduğu zamanlardan kaldığını söyledi.



