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  3. 06 Nisan 2018 13:23

Kurtların yetiştirdiği adam: İnsan hayatı mutsuzluk verici

Kurtlarla birlikte büyüyen Marcos Rodríguez Pantoja, insanların yaşadığı hayattan mutsuzluk duyduğunu belirterek, eski hayatını özlediğini ifade etti.

Kurtların yetiştirdiği adam: İnsan hayatı mutsuzluk verici

1965 yılında 19 yaşındayken İspanya’nın Sierra Morena dağlarında kurtların yanında bulunan Marcos Rodríguez Pantoja, El Pais gazetesine konuştu.

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Kurtların yetiştirdiği adam: İnsan hayatı mutsuzluk verici

Hem annesini, hem de babasını kaybettikten sonra 7 yaşındayken yanına verildiği çobanın ölmesi üzerine, 12 yıl boyunca kurtlarla birlikte yaşayan Marcos Rodríguez Pantoja, insanların dünyasından şikâyetçi.

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Kurtların yetiştirdiği adam: İnsan hayatı mutsuzluk verici

Şimdi 72 yaşında olan adam, kurtlarla yaşamayı özlediğini belirtti. Geri dönmek istese de, artık diğer insanlar gibi koktuğu için bunu yapamayacağını ifade etti. En mutlu anılarının, dişi kurdun kendisini beslediği ve yarasa, geyik ve yılanlarla aynı mağarada uyuduğu zamanlardan kaldığını söyledi.

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Kurtların yetiştirdiği adam: İnsan hayatı mutsuzluk verici

Bulunduktan sonra hayatının tepetaklak gittiğini belirten Marcos Rodríguez Pantoja, iş hayatında sömürüldüğünü ve diğer insanların kendisine güldüğünü belirtti.

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