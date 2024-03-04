''Merdiven altı''ndan bu sefer ölüm kalım savaşı veren 30 can dostu çıktı
Bursa'da merdiven altı üretim yapan çiftliğe yapılan baskınla 30 cins köpek, kurtarıldı.
Kaynak: DHA
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile baskına katılan Her Eve 1 Pati Derneği'nden (HEPAD) Zuhal Arslan, "Birkaç tanesi maalesef engelli. Kör olan var, dişleri olmayan var, bacağı sakat olan var, hasta olan var. Çoğu gerçekten çok travmatik olmuşlar. Çok korkaklar, titriyorlar ve insandan korkuyorlar. İnanın, bazısı ilk defa gün yüzü görüyor" dedi.
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Merdiven altı üretim yapıldığına ilişkin ihbar alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Her Eve 1 Pati Derneği (HEPAD) ile ruhsatsız hayvan çiftliğine baskın düzenledi.
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Baskında kurtarılan 30 cins köpeğin kötü şartlarda yaşadığı belirlendi.
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