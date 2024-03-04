''Merdiven altı''ndan bu sefer ölüm kalım savaşı veren 30 can dostu çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile baskına katılan Her Eve 1 Pati Derneği'nden (HEPAD) Zuhal Arslan, "Birkaç tanesi maalesef engelli. Kör olan var, dişleri olmayan var, bacağı sakat olan var, hasta olan var. Çoğu gerçekten çok travmatik olmuşlar. Çok korkaklar, titriyorlar ve insandan korkuyorlar. İnanın, bazısı ilk defa gün yüzü görüyor" dedi.