Munzur Vadisi'nin vahşi yırtıcıları dron ile görüntülendi

Tunceli’de, çok sayıda yaban hayvanı ve endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, arkeolog ve doğa fotoğrafçısı Özgür Şahin tarafından 3 bireyden oluşan kurt ailesi dron ile kayıt altına alındı.