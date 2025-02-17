Munzur Vadisi'nin vahşi yırtıcıları dron ile görüntülendi
Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan kurt ailesi, dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Tunceli’de, çok sayıda yaban hayvanı ve endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, arkeolog ve doğa fotoğrafçısı Özgür Şahin tarafından 3 bireyden oluşan kurt ailesi dron ile kayıt altına alındı.
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Uzun süre karlı zirvelerde yiyecek arayan kurtlar, daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kaybolurken o anlar, dron ile kayıt altına alındı.
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