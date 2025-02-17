  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Munzur Vadisi'nin vahşi yırtıcıları dron ile görüntülendi

Munzur Vadisi'nin vahşi yırtıcıları dron ile görüntülendi

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan kurt ailesi, dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
Munzur Vadisi'nin vahşi yırtıcıları dron ile görüntülendi - Resim: 1

Tunceli’de, çok sayıda yaban hayvanı ve endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, arkeolog ve doğa fotoğrafçısı Özgür Şahin tarafından 3 bireyden oluşan kurt ailesi dron ile kayıt altına alındı.

1 / 4
Munzur Vadisi'nin vahşi yırtıcıları dron ile görüntülendi - Resim: 2

Uzun süre karlı zirvelerde yiyecek arayan kurtlar, daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kaybolurken o anlar, dron ile kayıt altına alındı.

2 / 4
Munzur Vadisi'nin vahşi yırtıcıları dron ile görüntülendi - Resim: 3
3 / 4
Munzur Vadisi'nin vahşi yırtıcıları dron ile görüntülendi - Resim: 4
4 / 4