Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tehlikede olan çizgili sırtlanın fotokapana yansıyan görüntülerini paylaştı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlan, fotokapana yakalandı.
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün fotokapanımızın misafiri 'çizgili sırtlan'. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" dedi.
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Çizgili sırtlanlar güçlü çeneleri ve pençeleriyle bilinir. Leş dahil her şeyi yerler.
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Çizgili sırtlanlar sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. Dişiler 2-4 yavru doğurabilir ve yavrular 18 ay boyunca anneleriyle kalır.
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