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Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tehlikede olan çizgili sırtlanın fotokapana yansıyan görüntülerini paylaştı.

Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı - Resim: 1

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlan, fotokapana yakalandı. 

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Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı - Resim: 2

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün fotokapanımızın misafiri 'çizgili sırtlan'. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" dedi. 

 

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Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı - Resim: 3

Çizgili sırtlanlar güçlü çeneleri ve pençeleriyle bilinir. Leş dahil her şeyi yerler.

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Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı - Resim: 4

Çizgili sırtlanlar sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. Dişiler 2-4 yavru doğurabilir ve yavrular 18 ay boyunca anneleriyle kalır. 

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