Tam o an! Yavru timsahı böyle kaptı

Hayatında ilk defa bir timsahın başka bir timsahı yediğine şahit olduğunu söyleyen Kruger, Nil kenarında küçük timsahın güneşlendiği sırada büyük timsahın aniden sudan çıkıp küçük timsahı çenesinin arasına alıp suya götürdüğünü ifade etti.