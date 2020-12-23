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  3. 23 Aralık 2020 10:15

Tam o an! Yavru timsahı böyle kaptı

Hollandalı fotoğrafçı Jan Butter, Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Park'ta timsahın küçük bir timsahı suyun içine çekip yediği anların fotoğrafını çekti.

Tam o an! Yavru timsahı böyle kaptı

Yaklaşık 10 gündür parkta olan Kruger, timsahları görüntülemek için bazen yarım saat suyun kenarında beklediklerini söyledi.

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Tam o an! Yavru timsahı böyle kaptı

Hayatında ilk defa bir timsahın başka bir timsahı yediğine şahit olduğunu söyleyen Kruger, Nil kenarında küçük timsahın güneşlendiği sırada büyük timsahın aniden sudan çıkıp küçük timsahı çenesinin arasına alıp suya götürdüğünü ifade etti.

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Tam o an! Yavru timsahı böyle kaptı

Timsahların kendi türlerine saldırmalarının yaygın olmamasına karşın bazı uzmanlar, erkek timsahların kendilerinden güçlü olduğunu düşündükleri küçük timsahlara saldırdıklarını söyledi. Dişi timsahlar bu tür saldırılarda bulunmuyor.

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Tam o an! Yavru timsahı böyle kaptı

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