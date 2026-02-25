Türkiye onları bekliyordu... Eşi Nazlı geldi, gözler şimdi Yaren leylekte...
Bursa’nın Karacabey ilçesinde milyonların kalbine dokunan Adem Amca ve Yaren leylek dostluğunda bu yılın ilk müjdesi geldi. Herkesin yolunu gözlediği Yaren leylek henüz köye ulaşmasa da, sadık eşi Nazlı yuvasına geri döndü.
Kaynak: DHA
Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde heyecanlı bir bekleyiş hakim.
1 / 16
Balıkçı Adem Yılmaz ile olan 14 yıllık dostluğu belgesellere konu olan Yaren leyleğin 15'inci kez gelmesi beklenirken, yuvaya ilk ulaşan eşi Nazlı oldu.
2 / 16
Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Nazlı’nın gelişini sosyal medya hesabından duyurdu. Nazlı leylek, bu sabah saatlerinde köye gelerek önce yuvaya, ardından her zaman olduğu gibi Adem Amca’nın evinin çatısına kondu.
3 / 16
Bu geliş, daha önce 27 Şubat olan "en erken geliş" rekorunu da geride bırakmış oldu. Tüydeş, müjdeli haberi; "Yaren henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip rekor tazelemiş oldu" notuyla paylaştı.
4 / 16