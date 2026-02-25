Türkiye onları bekliyordu... Eşi Nazlı geldi, gözler şimdi Yaren leylekte...

Bu geliş, daha önce 27 Şubat olan "en erken geliş" rekorunu da geride bırakmış oldu. Tüydeş, müjdeli haberi; "Yaren henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip rekor tazelemiş oldu" notuyla paylaştı.