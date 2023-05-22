Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı

“Siz gitmeseniz bile onlar sizin ayağınıza geliyor”

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Aslan, zaman zaman Afrika’da yaşayan bir kuş türünün Sivas’ta ya da başka bir şehirde karşısına çıktığını belirterek, “Türkiye'de bugüne kadar 500 farklı kuş türü gözlemlenmiş. Ben bunlardan 350’den fazlasını görüntüledim. Bana herkes favori kuşumun ne olduğunu ve en çok çekmekten keyif aldığım kuş türü ne diye çok soru geliyor. Ama buna net bir cevap veremiyorum. Çünkü o an neyi çekiyorsam, karşımda ne varsa onu seviyorum. Benim için bütün kuşlar özel. Her biri farklı bir anlam taşıyor ve farklı hikayeleri var. Kuş gözlemlemenin en güzel yanlarından birisi de siz gitmeseniz bile onlar sizin ayağınıza geliyor. Zaman zaman Afrika'da olan kuşlar Sivas'ta, Tunceli'de, Yozgat'ta farklı farklı şehirlerde karşımıza çıkabiliyor. Bu da oldukça değerli ve kıymetli bir şey” diye konuştu.