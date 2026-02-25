Türkiye'nin buz tutan eşsiz güzelliğinden ilginç görüntü: Gölün sahipleri döndü ama su yok, buz var!
Doğu Anadolu’nun en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çıldır Gölü, bu yıl erken gelen misafirlerini ağırlıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle buzla kaplı göle 15 gün erken dönen martılar, şimdi açlık riskiyle karşı karşıya.
Kars ve Ardahan sınırları içinde yer alan, kış turizminin göz bebeği Çıldır Gölü, bu yıl alışılagelmişin dışında bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Normal şartlarda mart ayının ilk haftasında bölgeye göç eden martılar, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bu yıl 15 gün erken gelerek Şubat sonunda buzla kaplı göle iniş yaptı.
Göl yüzeyindeki buzun henüz çözülmemiş olması, erken gelen misafirleri zor durumda bıraktı.
Kasım ve aralık aylarında bölgeden ayrılan ve göldeki buzun erimesiyle geri dönen martılar, bu kez 30 santimetreyi aşan sert buz tabakasıyla karşılaştı.
Göl kıyısında işletmecilik yapan Günay Ağbulak, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:
"Küresel ısınma kuşları yanılttı. Buzların erimesi mart ayının ortasını bulur. O zamana kadar martılar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak."