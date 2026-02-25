Türkiye'nin buz tutan eşsiz güzelliğinden ilginç görüntü: Gölün sahipleri döndü ama su yok, buz var!

Kars ve Ardahan sınırları içinde yer alan, kış turizminin göz bebeği Çıldır Gölü, bu yıl alışılagelmişin dışında bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Normal şartlarda mart ayının ilk haftasında bölgeye göç eden martılar, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bu yıl 15 gün erken gelerek Şubat sonunda buzla kaplı göle iniş yaptı.