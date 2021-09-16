Vahşi kuşun saldırısına uğrayan tavuğu horoz ve keçi kurtardı
Hollanda'nın Gelderland eyaletinde yaşayan Jaap Beets'in çiftliğindeki bir tavuk, bir çakırkuşun saldırısına uğrarken, tavuğun yardımına keçi ve horoz yetişti.
Kapalı devre kamerayla kaydedilen videoda horozun, çakırkuşu tavuğa saldırdıktan sonra koşarak olaya müdahale ettiği görülüyor.
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Bunun ardından diğer hayvanlar kaçışırken Bruin adlı keçi de imdada yetişiyor. Saniyeler süren mücadelenin ardından pes eden kuş uçarak uzaklaşıyor.
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"Horoz ve keçinin tavuğumuzu savunması beni çok gururlandırdı" diyen 59 yaşındaki Beets, şöyle konuştu:
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"Tavuk hayatta kaldığı için epey rahatladım. Hayvanda iki küçük yara meydana geldi. Tavuğun normale dönmesi birkaç gün sürdü. Diğer kuşlar da yaralı tavuğun etrafında toplanarak ona destek verdi." Kaynak: Independent
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