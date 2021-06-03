Yakaladığı balığın midesinden çıkanlar dehşete düşürdü
Avustralya'da tarlalar farelerin istilası altında. Dehşte düşüren görüntüler peş peşe geliyor, sosyal medya çalkalanıyor. Dünya koronavirüs salgının pençesindeyken bu istila şok etkisi yarattı.
Avustralya'da tarlalar farelerin istilası altında. Dehşte düşüren görüntüler peş peşe geliyor, sosyal medya çalkalanıyor. Dünya koronavirüs salgının pençesindeyken bu istila şok etkisi yarattı.
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Kuru geçen mevsimlerin ardından şartlar fareler için ideal. Hem bol bol gıda var hem de fareleri avlayan yırtıcıların sayısı azaldı.
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"KAÇMAK İMKANSIZ"
Çiftçiler ve sakinler, "Her gün bu farelerle yaşamak kendinizi kirli hissettiriyor. Sürekli böyle, hiç ara vermeksizin. Yerler fare kaynıyor, kaçmak imkansız." ifadelerini kullanıyor.
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Çiftçi Norman Moeris, bugüne kez üç fare istilası gördüğünü, ancak en kötüsünün bu olduğunu söyledi. Moeris, "Samanlığı istila eden fareler yüzünden 50 bin ya da 60 bin dolar gitti." dedi.
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