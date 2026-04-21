Yaren ve Nazlı'nın ardından Rüzgar ve Nergis de bir kez daha Türkiye'ye geri döndü!

Kırıkkale'de mermerciler sitesindeki elektrik direği, 4 yıldır iki leyleğin değişmeyen adresi oldu. Göç yolculuğuyla yeniden aynı yuvaya gelen leylekler, mermerci esnafı tarafından sevinçle karşılandı. İlk geldikleri günden bu yana ilgiyle takip edilen leyleklere, esnaf "Rüzgar" ve "Nergis" adını verdi. Zamanla mermerci sitesinin simgelerinden biri haline gelen leylekler, esnafın günlük yaşamında da ayrı bir yer edindi.