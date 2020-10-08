Yavru kaplan, Sibarya kaplanlarına yem oldu!
Çin'in Shandong eyaletindeki bir hayvanat bahçesindeki 3 Sibirya kaplanı, genç bir kaplanı parçaladı. Kaplanların oyun oynadığını sanan turistler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğraflar hayvanların ne kadar kestirilemez davranışlar sergilediklerini gözler önüne seriyor. 3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama sonunda olanlar ziyaretçileri dehşete düşürdü.
3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama sonunda olanlar ziyaretçileri dehşete düşürdü.
Olay karşısında kısa süreli bir şok yaşayan turistler, beslenecek et bulamadıklarını söylüyor ve aç Sibirya kaplanının Beyaz kaplana saldırdığını düşünüyor.