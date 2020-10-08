Yavru kaplan, Sibarya kaplanlarına yem oldu!

Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğraflar hayvanların ne kadar kestirilemez davranışlar sergilediklerini gözler önüne seriyor. 3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama sonunda olanlar ziyaretçileri dehşete düşürdü.