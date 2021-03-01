2021 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belli oldu. Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buldu. Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez sanal olarak yayınlanan ödül törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katıldı.



New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in sunduğu tören öncesinde her zamanki gibi resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da ünlü isimlerle kırmızı halı röportajları yayınlandı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti.



TARİHE GEÇTİ



Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.



Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.



İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar ve geceden yansıyan kareler...