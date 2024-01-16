27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu, herkes gözyaşları içinde kaldı
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında 27 yıllık bir mucize gerçek oldu.
27 yaşında ki A.D., hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.
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Henüz 40 günlükken Trabzon’da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen A.D., büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti. Henüz 40 günlükken Trabzon’da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen A.D., büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti.
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Arzu A.D.’nin hiç görmediği annesini Esra Erol kısa süre içerisinde buldu.
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A.D. ile annesi H.D.stüdyoda bir araya geldi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamadı.
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