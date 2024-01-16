  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu, herkes gözyaşları içinde kaldı

27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu, herkes gözyaşları içinde kaldı

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında 27 yıllık bir mucize gerçek oldu.

27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu, herkes gözyaşları içinde kaldı - Resim: 1

27 yaşında ki A.D., hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

1 / 14
27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu, herkes gözyaşları içinde kaldı - Resim: 2

Henüz 40 günlükken Trabzon’da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen A.D., büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti. Henüz 40 günlükken Trabzon’da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen A.D., büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti.  

2 / 14
27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu, herkes gözyaşları içinde kaldı - Resim: 3

Arzu A.D.’nin hiç görmediği annesini Esra Erol kısa süre içerisinde buldu.

3 / 14
27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu, herkes gözyaşları içinde kaldı - Resim: 4

A.D. ile annesi H.D.stüdyoda bir araya geldi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamadı.

4 / 14