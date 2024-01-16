27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu, herkes gözyaşları içinde kaldı

Henüz 40 günlükken Trabzon’da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen A.D., büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti. Henüz 40 günlükken Trabzon’da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen A.D., büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti.