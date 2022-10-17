44 yaşındaki Mine Tugay gençlik sırrını takipçileriyle paylaştı
Kusursuz fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, gençlik sırrını açıkladı.
Beğenilen oyuncu Mine Tugay kusursuz fiziği ile dikkat çeken ünlü isimler arasında.
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Mine Tugay'ın 44 yaşında olduğunu duyanlar inanamıyor.
Peki Mine Tugay'ın gençlik sırrı ne?
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Tugay, önceki gün takipçileriyle soru - cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi;
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"Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım" diyen Mine Tugay, "Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum" açıklamasını yaptı.
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