45'lik Mine Tugay'dan kırmızı bikinili pozlar
Medcezir’ isimli dizide ‘Ender Serez’ karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Mine Tugay, kırmızı bikinisiyle poz verdi.
Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
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Son olarak Yalı Çapkını dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özel hayatını sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunan Mine Tugay sıcak havaların gelmesiyle birlikte sık sık havuz başından paylaşımlar yapıyor.
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Mine Tugay, şimdi ise Çanakkale'nin önemli turizm destinasyonlarından Assos’a gitti. Assos’ta konakladığı otelde kırmızı bikinisiyle paylaşım yapan Mine Tugay duru güzelliğiyle takipçileri tarafından kısa sürede etkileşim aldı.
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Çoğu takipçisi Mine Tugay’a “Gençlik iksirimi buldun” “Sen neden hiç yaşlanmıyorsun” gibi sorular sorarak yorum yaptı.
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