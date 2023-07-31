45'lik Mine Tugay'dan kırmızı bikinili pozlar

Son olarak Yalı Çapkını dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özel hayatını sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunan Mine Tugay sıcak havaların gelmesiyle birlikte sık sık havuz başından paylaşımlar yapıyor.