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  4. 45'lik Mine Tugay'dan kırmızı bikinili pozlar

45'lik Mine Tugay'dan kırmızı bikinili pozlar

Medcezir’ isimli dizide ‘Ender Serez’ karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Mine Tugay, kırmızı bikinisiyle poz verdi.

45'lik Mine Tugay'dan kırmızı bikinili pozlar - Resim: 1

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

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45'lik Mine Tugay'dan kırmızı bikinili pozlar - Resim: 2

Son olarak Yalı Çapkını dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özel hayatını sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunan Mine Tugay sıcak havaların gelmesiyle birlikte sık sık havuz başından paylaşımlar yapıyor.

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45'lik Mine Tugay'dan kırmızı bikinili pozlar - Resim: 3

  Mine Tugay, şimdi ise Çanakkale'nin önemli turizm destinasyonlarından Assos’a gitti. Assos’ta konakladığı otelde kırmızı bikinisiyle paylaşım yapan Mine Tugay duru güzelliğiyle takipçileri tarafından kısa sürede etkileşim aldı.

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45'lik Mine Tugay'dan kırmızı bikinili pozlar - Resim: 4

Çoğu takipçisi Mine Tugay’a “Gençlik iksirimi buldun” “Sen neden hiç yaşlanmıyorsun” gibi sorular sorarak yorum yaptı.

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