49 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy fit fiziğiyle sosyal medyada gündem oldu
2023 yılında iş insanı Nazım Akmandil ile evlenen 49 yaşındaki başarılı sunucu Burcu Esmersoy, tatilde çekilen iddialı karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yıllara meydan okuyan fit fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy'un plajdaki mayolu ve bikinili pozları takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Ekranların başarılı ve sevilen yüzü Burcu Esmersoy, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
2023 yılında uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile hayatını birleştiren 49 yaşındaki ünlü sunucu, tatil sezonunda sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraflarla yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.
Artık 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Esmersoy, güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlarda kumlara uzanarak verdiği mayolu ve bikinili pozlarla kusursuz fiziğini sergiledi.
Tatil anılarını ardı ardına paylaşan sunucunun bu cesur ve estetik kareleri, takipçileri ve magazin sayfaları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.