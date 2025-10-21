50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı
90 ve 2000'li yılların unutulmaz isimleri arasında yer alan ve artık 48 yaşında olan Hilal Cebeci son haliyle "kim olduğunu söylemeseydi tanımazdım" dedirtti. İşte Hilal Cebeci'nin olay olan değişimi...
Bir dönemin yıldız isimlerinden olan şarkıcı Hilal Cebeci, hem çıkış şarkısı hem de ilk albümünün adı olan 'Köylü Güzeli'nin getirdiği başarı ile 1999 yılında 6'ncı Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü kazanmıştı.
Köylü Güzeli ile magazin dünyasına adım atan Hilal Cebeci 90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damgasını vurmuştu.
50 yaşında merdiven dayayan Hilal Cebeci şimdilede tanınmaz hale gelen değişimiyle gündeme geldi.
90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
