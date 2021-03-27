60 kilo veren Cem Cücenoğlu bambaşka biri oldu
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı ''Taş Kafa'' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Cem Cücenoğlu, 60 kilo vererek bambaşka biri oldu.
Başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, mide operasyonu geçirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.
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60 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, değişimini Instagram hesabından gözler önüne serdi.
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150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.
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Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.
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