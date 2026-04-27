60'ına merdiven dayayan Jennifer Lopez’in kas şovu olay oldu
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 56 yaşında olmasına rağmen zamana meydan okuyan fit görüntüsüyle bir kez daha hayranlarını büyüledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı karın kasları ve sabah sporuna dair disiplinli rutini, milyonlarca beğeni alırken fitness dünyasında da büyük ses getirdi.
Dünya yıldızı Jennifer Lopez (JLo), ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formuyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Pazar sabahına erkenden spor yaparak başlayan 56 yaşındaki ünlü isim, disiplinli yaşam tarzının meyvelerini topladığı o kareleri takipçileriyle paylaştı.
Instagram hesabından beyaz kısa üst, siyah spor sütyeni ve tayt kombiniyle ayna pozlarını paylaşan Lopez, fit görüntüsüyle adeta yıllara meydan okudu. Paylaşımına "Uyan ve çalışmaya başla" notunu düşen sanatçı, sadece kariyerindeki başarısıyla değil, fiziksel kondisyonuyla da örnek bir profil sergiliyor.
Jennifer Lopez'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve Hollywood yıldızlarının vazgeçilmez ismi olan antrenörü Tracy Anderson, bu çarpıcı görüntülere kayıtsız kalmadı. Anderson, Lopez'in karın kaslarını vurgulayan paylaşımının altına "O karın kasları!!!" yorumunu bırakarak öğrencisinin başarısını tescilledi.
Lopez, formda kalmasının arkasındaki asıl motivasyonu hiçbir zaman gizlemiyor. Yıldız isim, fitness felsefesini şu sözlerle özetliyor:
"Hedef basit; her gün dünden daha iyi olmak."