2026-TR-YÖS/1 Sonuçları Açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yurt dışından öğrenci kabulünde en kritik aşamalardan biri olan 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) sonuçları resmen ilan edildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen oturuma dair tüm değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Uluslararası öğrenci adaylarının akademik yeteneklerini ölçen ve Türkiye’de üniversite kapılarını aralayan TR-YÖS’ün ilk oturumu için beklenen gün geldi. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, nisan ayının ikinci haftasında düzenlenen sınavın tüm teknik ve akademik incelemeleri titizlikle bitirilerek sisteme yüklendi.

TR-YÖS Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sınava katılan adaylar, elde ettikleri puanları ÖSYM’nin dijital platformu üzerinden anlık olarak görüntüleyebilecek. Sonuçlara erişim için izlenmesi gereken adımlar şunlar:

Resmi Erişim Adresi: Adaylar, sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden sonuçlarına ulaşabilir.

Giriş Bilgileri: Sisteme giriş için adayların T.C. kimlik numarası (veya aday numarası/yabancı uyruklu numarası) ile kişisel aday şifrelerini kullanmaları gerekmektedir.

Üniversite başvurularında yeni dönem

2026-TR-YÖS/1 sonuçları, yabancı uyruklu adayların Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerine yapacakları başvurularda temel kriter olarak kabul edilecek. Adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda üniversitelerin açtığı kontenjanlara başvuruda bulunabilecek. ÖSYM, adayların sonuç belgelerinin fiziksel olarak adreslerine gönderilmeyeceğini, internet üzerindeki belgenin resmi hüküm taşıdığını hatırlattı.