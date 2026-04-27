Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti!

İstanbul Esenyurt’ta boşanan bir çift arasında "çocukları geç alma" tartışması arbedeye dönüştü. Öfkeli kadının eski eşine motosiklet kaskıyla saldırdığı ve küfürler savurduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce boşanan çift, çocukları için aynı sokakta buluştu. Anne çocuklarını almaya geldiğinde ise adam, "Çocukları neden geç alıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen kadın, elindeki motosiklet kaskıyla eski kocasına saldırarak küfürler savurdu. Eski koca kadından kaçmaya çalışırken, yaşanan o anları da saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.

