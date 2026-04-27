  3. Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu

Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu: 10 gözaltı var!

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonların ilki 26 Aralık 2024’te düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyon sırasında şüphelilerden elde edilen telefonların bilirkişi incelemesi sırasında çok sayıda kişinin benzer eylemlere karıştıkları tespit edildi. Bu kapsamda imaj ve imaj inceleme tutanaklarında yer alan tespitlerde kimlikleri açığa çıkarılan şüphelilerin rüşvet suçuna karıştıkları, bu şahısların firma sahipleri ile ilişki kurarak cezai müeyyideden kaçınmaları karşılığında rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlendi.

Yeni deliller ışığında harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon başlattı. Uzun süre devam eden teknik ve fiziki çalışmaların sonucunda İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Yapay zekadan derbi kehaneti!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
İki gündür kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
İslam Memiş uyardı: Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar dikkat!
Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı Japonya 7.7'lik deprem sonrası bir kez daha sallandı Japonya 7.7'lik deprem sonrası bir kez daha sallandı İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Şemsiyesiz çıkmayın! Bahar yağmurları geri dönüyor Şemsiyesiz çıkmayın! Bahar yağmurları geri dönüyor Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
Trump'tan silahlı saldırı girişimi için dikkat çeken açıklama Trump'tan silahlı saldırı girişimi için dikkat çeken açıklama Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Milli güreşçiler Avrupa'dan 11 madalyayla döndü Milli güreşçiler Avrupa'dan 11 madalyayla döndü Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti!