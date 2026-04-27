Milli güreşçiler Avrupa'dan 11 madalyayla döndü

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası’nı 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile noktaladı.

Millilerde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Grekoromen stil:

Altın: Rıza Kayaalp (130 kilo)

Gümüş: Murat Fırat (67 kilo)

Bronz: Kerem Kamal (63 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo)

Kadınlar serbest stil:

Altın: Nesrin Baş (68 kilo)

Gümüş: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo)

Bronz: Tuba Demir (55 kilo), Beyza Nur Akkuş (65 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)

Erkekler serbest stil:

Bronz: Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)

