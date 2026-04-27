Milli güreşçiler Avrupa'dan 11 madalyayla döndü
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile noktaladı.
Millilerde madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Grekoromen stil:
Altın: Rıza Kayaalp (130 kilo)
Gümüş: Murat Fırat (67 kilo)
Bronz: Kerem Kamal (63 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo)
Kadınlar serbest stil:
Altın: Nesrin Baş (68 kilo)
Gümüş: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo)
Bronz: Tuba Demir (55 kilo), Beyza Nur Akkuş (65 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)
Erkekler serbest stil:
Bronz: Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
