İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü

Denizli'de birlikte alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavya dönüştü. Kavga sonucu 62 yaşındaki adam silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (62), arkadaşı H.D., ile birlikte kendi evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. H.D., yanında bulunan silahla arkadaşına peş peşe ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan E.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli H. D., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.B.’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

