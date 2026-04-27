Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber

Sivas'ta 10 gündür Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde hayvancılıkla uğraşan Süleyman G., 10 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Daha sonra durumu ağırlaşan G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrolde G.'de KKKA hastalığı tespit edildi. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden G., dün akşam hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen G.'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyüne götürüldü.

