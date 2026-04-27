Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha!

Petrol fiyatlarında yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatlarına yeni zam göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzine zam bekleniyor.

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle yükselen petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası İstanbul’da motorin yaklaşık 71,63 TL, Ankara’da 72,75 TL ve İzmir’de 73,03 TL seviyelerine yükselecek. Benzinin litresi İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL ve İzmir’de ise 64,95 TL civarında alıcı bulacak. Fiyatlar, bayiler ve dağıtım şirketleri arasındaki rekabet koşullarına göre küçük farklılıklar gösterebilir. 2025 yılındaki fiyatlar artık hayal Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor. İşte 27 Nisan Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 62.76 TL 69.35 TL 34.99 TL ISTANBUL (ANADOLU) 62.62 TL 69.21 TL 34.39 TL ANKARA 63.73 TL 70.47 TL 34.87 TL IZMIR 64.01 TL 70.75 TL 34.79 TL ADANA 64.57 TL 71.31 TL 35.31 TL ADIYAMAN 64.91 TL 71.66 TL 35.44 TL AFYON 64.88 TL 71.72 TL 34.84 TL AGRI 65.30 TL 72.03 TL 36.09 TL AKSARAY 64.66 TL 71.40 TL 34.71 TL AMASYA 64.33 TL 71.05 TL 35.49 TL ANTALYA 64.96 TL 71.80 TL 35.04 TL ARDAHAN 64.80 TL 71.53 TL 35.79 TL ARTVIN 64.61 TL 71.34 TL 36.34 TL AYDIN 64.24 TL 70.98 TL 34.94 TL BALIKESIR 64.32 TL 71.06 TL 34.49 TL BARTIN 64.05 TL 70.58 TL 34.55 TL BATMAN 65.19 TL 72.04 TL 35.44 TL BAYBURT 64.51 TL 71.24 TL 35.69 TL BILECIK 63.69 TL 70.22 TL 34.39 TL BINGOL 65.33 TL 72.18 TL 35.69 TL BITLIS 65.33 TL 72.18 TL 35.51 TL BOLU 63.80 TL 70.32 TL 34.70 TL BURDUR 64.80 TL 71.64 TL 34.99 TL BURSA 63.81 TL 70.34 TL 34.39 TL CANAKKALE 64.36 TL 71.10 TL 34.59 TL CANKIRI 64.15 TL 70.88 TL 35.10 TL CORUM 64.33 TL 71.06 TL 35.04 TL DENIZLI 64.50 TL 71.24 TL 34.69 TL DIYARBAKIR 65.20 TL 72.05 TL 35.56 TL DUZCE 63.64 TL 70.17 TL 34.55 TL EDIRNE 63.86 TL 70.61 TL 35.09 TL ELAZIG 65.32 TL 72.17 TL 35.31 TL ERZINCAN 64.75 TL 71.48 TL 35.69 TL ERZURUM 64.80 TL 71.53 TL 35.49 TL ESKISEHIR 64.01 TL 70.54 TL 34.49 TL GAZIANTEP 64.70 TL 71.45 TL 35.01 TL GIRESUN 64.55 TL 71.28 TL 35.49 TL GUMUSHANE 64.51 TL 71.24 TL 35.59 TL HAKKARI 65.35 TL 72.20 TL 36.17 TL HATAY 64.44 TL 71.19 TL 35.11 TL IGDIR 65.31 TL 72.04 TL 36.09 TL ISPARTA 64.87 TL 71.71 TL 34.94 TL KAHRAMANMARAS 64.71 TL 71.46 TL 35.14 TL KARABUK 64.08 TL 70.61 TL 34.55 TL KARAMAN 64.63 TL 71.37 TL 35.41 TL KARS 64.81 TL 71.54 TL 35.89 TL KASTAMONU 64.43 TL 71.16 TL 35.55 TL KAYSERI 64.73 TL 71.47 TL 34.81 TL KILIS 64.45 TL 71.20 TL 35.31 TL KIRIKKALE 64.03 TL 70.76 TL 34.72 TL KIRKLARELI 63.84 TL 70.59 TL 34.99 TL KIRSEHIR 64.09 TL 70.82 TL 34.82 TL KOCAELI 63.18 TL 69.71 TL 34.19 TL KONYA 64.75 TL 71.64 TL 34.91 TL KUTAHYA 64.68 TL 71.23 TL 34.94 TL MALATYA 64.92 TL 71.67 TL 35.47 TL MANISA 64.08 TL 70.82 TL 34.84 TL MARDIN 65.23 TL 72.08 TL 35.44 TL MERSIN 64.56 TL 71.30 TL 35.61 TL MUGLA 64.50 TL 71.24 TL 34.84 TL MUS 65.34 TL 72.19 TL 35.78 TL NEVSEHIR 64.65 TL 71.39 TL 34.91 TL NIGDE 64.58 TL 71.32 TL 34.71 TL ORDU 64.34 TL 71.06 TL 35.09 TL OSMANIYE 64.44 TL 71.19 TL 35.44 TL RIZE 64.49 TL 71.22 TL 35.59 TL SAKARYA 63.48 TL 70.01 TL 34.29 TL SAMSUN 64.32 TL 71.04 TL 35.09 TL SANLIURFA 64.90 TL 71.65 TL 35.46 TL SIIRT 65.22 TL 72.07 TL 35.64 TL SINOP 64.38 TL 71.10 TL 35.59 TL SIRNAK 65.33 TL 72.18 TL 35.75 TL SIVAS 64.74 TL 71.47 TL 35.39 TL TEKIRDAG 63.44 TL 70.19 TL 34.79 TL TOKAT 64.39 TL 71.11 TL 35.59 TL TRABZON 64.48 TL 71.21 TL 35.19 TL TUNCELI 65.33 TL 72.18 TL 36.01 TL USAK 64.50 TL 71.24 TL 34.95 TL VAN 65.32 TL 72.08 TL 35.41 TL YALOVA 63.49 TL 70.02 TL 34.29 TL YOZGAT 64.42 TL 71.15 TL 35.02 TL ZONGULDAK 64.00 TL 70.53 TL 34.95 TL Haber3.com Haber Merkezi