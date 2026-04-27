Asrın felaketinin vurduğu Malatya art arda 2 deprem:

Malatya'nın Battalgazi ilçesi, bir dakika arayla meydana gelen iki sarsıntıyla sarsıldı. AFAD verilerine göre 3.9 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler çevre illerde de hissedildi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi, bugün öğleden sonra kısa aralıklarla meydana gelen iki ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan veriler, bölgedeki sismik hareketliliğin detaylarını ortaya koydu.

İlk Sarsıntı 3.9 Büyüklüğünde

Sarsıntıların ilki saat 15.41’de kaydedildi. AFAD, bu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak ölçerken, sarsıntının yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Şehir merkezinde de hissedilen bu kısa süreli deprem, kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

Yalnızca Bir Dakika Sonra İkinci Deprem

Henüz ilk sarsıntının yankıları sürerken, saat 15.42’de bölge ikinci kez sallandı. Bu kez sarsıntının şiddeti daha yüksekti. AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğündeki bu ikinci deprem, yerin 16.36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından gözler bölgedeki son duruma çevrildi. AFAD ve yerel birimlerden alınan ilk bilgilere göre, sarsıntılar nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki saha tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...