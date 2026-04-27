Yine bir ''okula saldırı'' operasyonu: Peş peşe gözaltılar var!

Güncelleme:

Erzincan’da sosyal medya üzerinden halkı panik ve korkuya sevk eden dezenformasyon içerikli paylaşımlara yönelik dev bir operasyon başlatıldı. Sanal devriye ekiplerinin takibi sonucu, okullara yönelik asılsız iddialar yayan ve silahlı görsellerle toplumu huzursuz eden şüpheliler yakalandı. Toplam 70 içerik için erişim engeli getirildi.

Emniyet birimlerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen olaylara ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından alınan yayın yasağına rağmen Erzincan’da bir okul yakınında silahlı bir şahsın fotoğrafını paylaşarak halkı korku ve paniğe sürüklediği değerlendirilen N.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Erzincan’daki bazı okulların isimlerini vererek "okula saldırı yapılacağı" yönünde yorumlar yaptığı belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk da gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K. tutuklanırken, S.D. serbest bırakıldı.
Öte yandan kamu düzenini bozucu, suç ve suçluyu övücü ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen, İstanbul, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep’te bulunan toplam 6 hesap sahibi tespit edilerek ilgili birimlere bildirildi.

Söz konusu paylaşımların yayılmasını önlemek amacıyla 70 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriklerin çıkarılması kararı alındı.

İHA

Etiketler erzincan Emniyet sosyal medya operasyon dezenformasyonla mücadele sanal devriye provokatif paylaşımlar okul güvenliği erişim engeli siber suçlar
