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  3. 06 Haziran 2020 12:16

75 yaşındaki Nebahat Çehre, özel izinle sokağa çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 75 yaşındaki Nebahat Çehre, özel izin alarak sokağa çıktı.

75 yaşındaki Nebahat Çehre, özel izinle sokağa çıktı

Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri nedeniyle 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı usta oyuncu Nebahat Çehre’yi de etkiledi.

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75 yaşındaki Nebahat Çehre, özel izinle sokağa çıktı

Yaş engeline takılan 76 yaşındaki Çehre önceki gün Nişantaşı’nda bir kafedeydi. Arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenen oyuncu, doktor randevusu alarak dışarı çıktığını söyledi.

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75 yaşındaki Nebahat Çehre, özel izinle sokağa çıktı

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, belindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini söyleyen Çehre, fırsattan istifade uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

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75 yaşındaki Nebahat Çehre, özel izinle sokağa çıktı

Oyuncu, “Koronavirüsü kabullendik artık. Sokaklar cıvıl cıvıl olmuş bile” dedi.

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