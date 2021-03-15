93'üncü Oscar adayları açıklandı! İşte adayların listesi
ABD'deki sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerinde adaylar açıklandı.
EN İYİ FİLM
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
1 / 23
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Youn Yuh-jung - Minari
Amanda Seyfried - Mank
Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father
2 / 23
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal
3 / 23
EN İYİ MÜZİK
Da 5 Blood
Mank
Minari
News of the World
Soul
4 / 23