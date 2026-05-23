A.B.İ.'de Afra Saraçoğlu'nun yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri eşi Sinem Kobal mı olacak ?
ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'de sezon finali öncesi flaş gelişme! Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun 17. bölümde diziye veda edeceği ve projenin yeni sezonda 'mafya' konseptine döneceği açıklandı. Kulislerdeki en büyük iddia ise Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partnerinin %90 ihtimalle eşi Sinem Kobal olacağı yönünde.
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı, ATV ekranlarının sevilen projesi A.B.İ. dizisinde izleyicileri şaşkına çeviren bir ayrılık ve senaryo revizyonu kapıda.
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizinin gidişatından memnun kalınmaması, yapım ekibini hem hikayede hem de başrolde köklü bir değişikliğe itti.
Afra Saraçoğlu 17. Bölümde Veda Ediyor
Haber3.com magazin masasının kulislerden ve televizyon programlarından derlediği bilgilere göre; 23 Haziran'da sezon finali yapması planlanan A.B.İ. dizisinde "Avukat Çağla" karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu hikayeye erken veda edecek.
Başarılı oyuncunun 17. bölümde diziden ayrılması kesinleşirken, projenin yeni sezon onayı almasıyla birlikte senaryonun yönü de tamamen değişecek.