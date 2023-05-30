Acun Ilıcalı doğum günü kutlamaya doyamadı! Peş peşe paylaştı

Geniş bir arkadaş çevresi bulunan Acun Ilıcalı, birçok kez mum üfledi. Çocukları, ekibi, ailesi ve arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan ünlü isim, uzun süredir birlikte olduğu 24 yaşındaki Çağla Altunkaya ile de baş başa kutladı.