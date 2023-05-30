Acun Ilıcalı doğum günü kutlamaya doyamadı! Peş peşe paylaştı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 53. yaş gününü kutladı. Ilıcalı, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 53 yaşına girdi. Günlerdir arkadaşları, ailesi ve sevgilisiyle doğum gününü kutlayan Ilıcalı, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.
1 / 7
Geniş bir arkadaş çevresi bulunan Acun Ilıcalı, birçok kez mum üfledi. Çocukları, ekibi, ailesi ve arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan ünlü isim, uzun süredir birlikte olduğu 24 yaşındaki Çağla Altunkaya ile de baş başa kutladı.
2 / 7
Acun Ilıcalı, doğum günü kutlamalarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaştı.
3 / 7
4 / 7