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  4. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı olay oldu

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı olay oldu

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladığı Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı olay oldu - Resim: 1

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı olay oldu - Resim: 2

Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ise sık sık merak konusu oluyor.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı olay oldu - Resim: 3

Kısa süre önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen genç sevgili festival tarzıyla dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı olay oldu - Resim: 4
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