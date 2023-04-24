Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı olay oldu
Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladığı Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı dikkat çekti.
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.
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Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ise sık sık merak konusu oluyor.
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Kısa süre önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen genç sevgili festival tarzıyla dikkat çekti.
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