Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle
Magazinin gözde çifti Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrılık iddiaları gündemde yerini korurken Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle geldi.
4 yıldır birlikte olan Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
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Ayrılığın sebebi olarak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir gösterilmişti.
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Ancak başka bir iddiaya göre ise ayrılığın asıl nedeninin Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'ın yakınlaşması oldu.
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Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olduğu ileri sürülen Mert Yazıcıoğlu'nun hamlesi dikkat çekti.
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