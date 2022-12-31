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  4. Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle

Magazinin gözde çifti Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrılık iddiaları gündemde yerini korurken Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle - Resim: 1

4 yıldır birlikte olan Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle - Resim: 2

Ayrılığın sebebi olarak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir gösterilmişti. 

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Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle - Resim: 3

Ancak başka bir iddiaya göre ise ayrılığın asıl nedeninin Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'ın yakınlaşması oldu.

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Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle - Resim: 4

 Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olduğu ileri sürülen Mert Yazıcıoğlu'nun hamlesi dikkat çekti.

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