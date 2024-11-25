  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ahu Yağtu yeni sevgilisini böyle ilan etti

Ahu Yağtu yeni sevgilisini böyle ilan etti

Türkiye'nin ilk olarak adını Cem Yılmaz ile 1 yıllık evliliği ile tanıdığı Ahu Yağtu, yeni bir aşka yelken açtığını ilan etti.

Ahu Yağtu yeni sevgilisini böyle ilan etti - Resim: 1

2012'de komedyen Cem Yılmaz ile nikâh masasına oturup 2013'te yollarını ayıran ve  Paramparça, Kardeşlerim, Bir Avuç Deniz, Kadın gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ahu Yağtu yeni aşkını ilan etti

1 / 6
Ahu Yağtu yeni sevgilisini böyle ilan etti - Resim: 2

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 20 ay süren evliliklerini 2013 yılında anlaşmalı olarak bitirmişti.

2 / 6
Ahu Yağtu yeni sevgilisini böyle ilan etti - Resim: 3

Ahu Yağtu, Instagram hesabından Orhun Pa ile birlikteliğini duyurdu. Yağtu, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun, aşkım" notunu ekledi.

3 / 6
Ahu Yağtu yeni sevgilisini böyle ilan etti - Resim: 4

Yılmaz, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini talep etmişti. Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Cem Yılmaz'ın talebinin reddedilmesini istemişti. 

4 / 6