Ahu Yağtu yeni sevgilisini böyle ilan etti
Türkiye'nin ilk olarak adını Cem Yılmaz ile 1 yıllık evliliği ile tanıdığı Ahu Yağtu, yeni bir aşka yelken açtığını ilan etti.
2012'de komedyen Cem Yılmaz ile nikâh masasına oturup 2013'te yollarını ayıran ve Paramparça, Kardeşlerim, Bir Avuç Deniz, Kadın gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ahu Yağtu yeni aşkını ilan etti
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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 20 ay süren evliliklerini 2013 yılında anlaşmalı olarak bitirmişti.
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Ahu Yağtu, Instagram hesabından Orhun Pa ile birlikteliğini duyurdu. Yağtu, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun, aşkım" notunu ekledi.
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Yılmaz, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini talep etmişti. Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Cem Yılmaz'ın talebinin reddedilmesini istemişti.
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