Hükümetin kamu işçilerine ikinci zam teklifi belli oldu

Hükümet, yaklaşık 60 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifini açıkladı. 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 teklif edildi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet ikinci zam teklifini yaptı.

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu.

2026 yılı için ise teklif değimedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMADIK'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmenin ardından, verilen teklifin bir anlamı olmadığını belirterek, "TÜHİS'te hiç bakanlık yetkilisi yoktu. TÜHİS zaten bundan ilgili yetkilidir. Aslında uzun konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü vermiş oldukları teklifin de bir anlamı yok. Şimdi ilk tekliflerinde hatırlarsınız 'hayal kırıklığına uğradık' demiştik. Şimdi hayal kırıklığına, uğramadık, zaten biliyorduk bunların ikinci teklifinin ne düzeyde olacağını. Aslında açıklamaya da gerek görmüyorum; ama sonuçta verilen teklifi de kamuoyuna duyurmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Maalesef birinci 6 ay yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı yine yüzde 7, ikinci 6 ayı yüzde 5. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yani aslında bunun gündeme getirilmesini bile biz uygun bulmuyoruz" diye konuştu.

'GELİN BU İŞİ MASADA ÇÖZELİM'

Ağar, greve gideceklerini bir kez daha vurgulayarak, “Bunun anlamı şudur; meydanları boş bırakmayın, eylemlerinize devam edin. Buradan 600 bin kamu işçisine de sesleniyorum. Özellikle bu eylemlerimize büyük destek vermelerini, ses getirmelerini, üretimden gelen güçlerini sonuna kadar kullanmalarını mutlaka ihmal etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz mücadeleden geri durmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Yani daha önce de söylediğimiz gibi grev aşamasına zaten geldik. 2 aylık bir süremiz kaldı. Grevse grev. Temennimiz bu işi masada çözelim. Bu iş greve gittiğimiz zaman da bitecek. Masa başında oturup müzakere yaptığımız zaman da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin karı olmaz. O nedenle bu işçi, devletin işçisi. Devletin işçisine devletin sahip çıkması lazım. Elbette ki sendikal olarak biz hak ve menfaatleri korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, mücadelemizi yapıyoruz. Toplantımız bitmiş değil. Bu tekliften sonra tahmin ediyorum temmuz ayının başlarında da teklif verirler. Ona da bakacağız. Süreç bitmiş değil” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerden sonuç çıkmazsa greve başlayacaklarını söylemeşti.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ NE?

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti. Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti. Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.