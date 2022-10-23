Akasya Durağı'nda Obayana'nın biricik aşkı Dilek bambaşka biri oldu
Akasya Durağı dizisinde ''Osman Ağa''nın kızı Dilek'i canlandıran oyuncu Pelin Sönmez, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Sönmez'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı.
Akasya Durağı dizisi, 2008-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. 5 sezon süren dizi, birçok usta oyuncuyu bir araya getirdi.
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Akasya Durağı'nda Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle dikkat çekti.
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Cem Candar ile evlenen oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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34 yaşındaki oyuncu yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor.
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