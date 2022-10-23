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  4. Akasya Durağı'nda Obayana'nın biricik aşkı Dilek bambaşka biri oldu

Akasya Durağı'nda Obayana'nın biricik aşkı Dilek bambaşka biri oldu

Akasya Durağı dizisinde ''Osman Ağa''nın kızı Dilek'i canlandıran oyuncu Pelin Sönmez, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Sönmez'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

Akasya Durağı'nda Obayana'nın biricik aşkı Dilek bambaşka biri oldu - Resim: 1

Akasya Durağı dizisi, 2008-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. 5 sezon süren dizi, birçok usta oyuncuyu bir araya getirdi.

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Akasya Durağı'nda Obayana'nın biricik aşkı Dilek bambaşka biri oldu - Resim: 2

Akasya Durağı'nda Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle dikkat çekti.

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Akasya Durağı'nda Obayana'nın biricik aşkı Dilek bambaşka biri oldu - Resim: 3

Cem Candar ile evlenen oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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Akasya Durağı'nda Obayana'nın biricik aşkı Dilek bambaşka biri oldu - Resim: 4

34 yaşındaki oyuncu yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor. 

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