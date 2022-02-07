Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez sosyal medyayı salladı

Akasya Durağı dizisinde Osman karakterinin kızı Dilek rolünü oynayan ve bu rol ile şöhreti elde eden Pelin Sönmez, bir dönemin en popüler ekran yüzlerinden biriydi. Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.