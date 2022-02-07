Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez sosyal medyayı salladı
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Dilek rolüyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Pelin Sönmez, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Akasya Durağı dizisinde Osman karakterinin kızı Dilek rolünü oynayan ve bu rol ile şöhreti elde eden Pelin Sönmez, bir dönemin en popüler ekran yüzlerinden biriydi. Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.
1 / 7
Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Sönmez, Akasya Durağı'nın ardından ekrandan uzaklaşmıştı.
2 / 7
Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, bu ilişkiyle magazin gündeminde de oldukça yer bulmuştu.
3 / 7
Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı.
4 / 7