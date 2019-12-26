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  3. 26 Aralık 2019 09:42

''Aleyna kimmiş gösteririm''

Şarkıcı Aleyna Tilki önceki akşam Kuruçeşme'de Huqqa adlı mekanda annesinin doğum gününü kutladı.

''Aleyna kimmiş gösteririm''

Annesinin doğum gününde masa üzerine çıkıp göbek atan Aleyna Tilki, çıkışta gazetecilere “Bugün annemin doğum günü ve ben de ona sürpriz yapmak istedim hatta göbek attım tam sürpriz oldu“ dedi.

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''Aleyna kimmiş gösteririm''

2019 yılının çok kötü geçmediğini, çok çalıştığı için çok tat alamadığını yineleyen Tilki “Ben yılların tadını almasam da olur yeter ki hayallerimi gerçekleştireyim.

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''Aleyna kimmiş gösteririm''

Yeni yıl artık her şeyi istediğim gibi üreteceğim bir yıl olacak. Umarım şartlar buna izin verir, ben de Aleyna kimmiş gösteririm” dedi.

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''Aleyna kimmiş gösteririm''

Aleyna Tilki doğum günü partisinde bir an olsun yerinde durmadı.

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