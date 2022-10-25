Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından heyecanını paylaştı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin her şeyi anında gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, konuya ilişkin "Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık" açıklamasında bulunmuştu.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan genç şarkıcının 3 milyon takipçisi bulunuyor. Sık sık cesur karelerini sosyal medya hesabında paylaşan Tilki, zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde oluyor.
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Takipçilerinin bir kısmı genç şarkıcının paylaşımlarını beğense de bir kısmı olumsuz eleştirilerde bulunuyor.
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Hayranlarıyla müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Aleyna Tilki, tarih verdi.
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