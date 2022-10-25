  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı

Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından heyecanını paylaştı.

Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı - Resim: 1

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin her şeyi anında gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, konuya ilişkin  "Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık" açıklamasında bulunmuştu. 

1 / 9
Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı - Resim: 2

Sosyal medya hesabını aktif kullanan genç şarkıcının 3 milyon takipçisi bulunuyor. Sık sık cesur karelerini sosyal medya hesabında paylaşan Tilki, zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde oluyor.

2 / 9
Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı - Resim: 3

Takipçilerinin bir kısmı genç şarkıcının paylaşımlarını beğense de bir kısmı olumsuz eleştirilerde bulunuyor. 

3 / 9
Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı - Resim: 4

Hayranlarıyla müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Aleyna Tilki, tarih verdi. 

4 / 9