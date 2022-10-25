Aleyna Tilki yeni klibinden olay kareyi paylaştı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin her şeyi anında gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, konuya ilişkin "Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık" açıklamasında bulunmuştu.