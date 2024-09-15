Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, Didem Soydan'ın ayağını öpüp ayakkabısından içki içti
Sosyal medya fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay YouTube'da yayınlanan S.O.B.A adlı programında konuk ettikleri güzel manken Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp, ayakkabılarından içki içtiler...
S.O.B.A Podcast programına ünlü manken Didem Soydan'ı konuk alan YouTuber Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, Soydan'ın ayağını öpüp anlına koyup, ayakkabılarından içki içtiler.
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Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan "Benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir deneyim. Hiç kimse ayakkabımdan viski içmedi." derken izleyiciler neye uğradığını şaşırdı.
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Mesut Can Tomay daha sonra "Bu ayaklar öpülür, başa koyulur." diyerek Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp alnına koydu.
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