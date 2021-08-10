Alina Boz: ''Sette 5 saat boyunca ağladım''

Genç oyuncu, dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu "Okulda hep şunu duydum. 'Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.' Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım" sözleriyle dile getirdi.